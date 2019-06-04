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Нардепи не включили до порядку денного законопроект Зеленського про імпічмент

Нардепи не включили до порядку денного законопроект Зеленського про імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Народні депутати не змогли включити до порядку денного сесії проект закону Президента Володимира Зеленського відносно імпічменту. Відповідне рішення підтримали лише 101 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Під час голосування проект Закону 10340 і 10340-1 про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) не був включений до порядку денного.

Крім того, парламентарі не підтримали включення до порядку денного законопроекти Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо забезпечення постачання електроенергії захищеним споживачам Донецької та Луганської областей; Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг; Проект Закону про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансування забезпечення окремих програм та закладів охорони здоров'я

Проект Закону 9457 про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2019-2023 роки не пройшов рейтингове голосування.

Нагадаємо, до порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної Ради України включений проект закону про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі унормовує процедуру імпічменту.

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