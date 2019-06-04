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7 марта, 06:35 • 108591 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136020 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143907 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129928 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Нардепы не включили в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте

Нардепы не включили в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте

Киев  •  УНН

 • 32348 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты не смогли включить в повестку дня сессии проект закона Президента Владимира Зеленского относительно импичмента. Соответствующее решение поддержали лишь 101 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Во время голосования проект Закона 10340 и 10340-1 об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) не был включен в повестку дня.

Кроме того, парламентарии не поддержали включение в повестку дня законопроекты Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; Проект Закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения

Проект Закона 9457 об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2019-2023 годы не прошел рейтинговое голосование.

Напомним, в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины включен проект закона о временных следственных комиссиях, который в том числе нормирует процедуру импичмента.

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