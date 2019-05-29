Оприлюднили текст законопроекту Зеленського про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент), поданий до Ради Володимиром Зеленським, опубліковано, повідомляє УНН.
Законопроект пропонує окрему процедуру імпічменту, зокрема, передбачає порядок його ініціювання, створення та діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії.
Так, згідно з законопроектом, підставою для ініціювання питання про імпічмент є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У випадку включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію.
У законопроекті вказано, що постанова Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про її прийняття.
З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України виконує Голова Верховної Ради.
Крім того, у законопроекті вказані правові наслідки усунення президента України з поста в порядку імпічменту, а також вказаний порядок припинення процедури імпічменту.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент.
Як повідомляв УНН, представник Президента у Раді Руслан Стефанчук пояснив, чому питання імпічменту не може бути в законопроекті про ТСК.