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Оприлюднили текст законопроекту Зеленського про імпічмент

Оприлюднили текст законопроекту Зеленського про імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент), поданий до Ради Володимиром Зеленським, опубліковано, повідомляє УНН.

Законопроект пропонує окрему процедуру імпічменту, зокрема, передбачає порядок його ініціювання, створення та діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Так, згідно з законопроектом, підставою для ініціювання питання про імпічмент є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

У випадку включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію.

У законопроекті вказано, що постанова Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про її прийняття.

З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України виконує Голова Верховної Ради.

Крім того, у законопроекті вказані правові наслідки усунення президента України з поста в порядку імпічменту, а також вказаний порядок припинення процедури імпічменту.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент

Як повідомляв УНН, представник Президента у Раді Руслан Стефанчук пояснив, чому питання імпічменту не може бути в законопроекті про ТСК. 

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