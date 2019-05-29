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Обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте

Обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте

Киев  •  УНН

 • 15882 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент), поданный в Раду Владимиром Зеленским, опубликован, сообщает УНН.

Законопроект предлагает отдельную процедуру импичмента, в частности, предусматривает порядок его инициирования, создания и деятельности специальной временной следственной комиссии.

Так, согласно законопроекту, основанием для инициирования вопроса об импичменте является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

В случае включения в повестку дня сессии Верховной Рады вопрос об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента Верховная Рада для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или иного преступления образует специальную временную следственную комиссию.

В законопроекте указано, что постановление Верховной Рады о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента вступает в силу с момента объявления председательствующим на пленарном заседании о принятии.

С момента объявления председательствующим на пленарном заседании о досрочном прекращении полномочий Президента Украины в связи с устранением его с поста в порядке импичмента на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины обязанности Президента Украины исполняет Глава Верховной Рады.

Кроме того, в законопроекте указаны правовые последствия устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента, а также указан порядок прекращения процедуры импичмента.

Напомним, сегодня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.

Как сообщал УНН, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук объяснил, почему вопрос импичмента не может быть в законопроекте о ВСК.

Украинские Национальные Новости

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