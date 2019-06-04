У Зеленского прокомментировали провал законопроекта об импичменте в Раде

"Трудно назвать такой подход прагматичным, поскольку те законы, которые требовали сами народные депутаты, они были сегодня, грубо говоря, провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.

По его словам, тем не менее, Администрация Президента Украины намерена продолжить диалог с парламентариями и убеждать их в важности принятия этого и других решений.

При этом, он добавил, что также будут проводить разъяснительную работу с гражданами, которые через определенное время будут предоставлять оценку действиям парламентариев во время внеочередных парламентских выборов.

Напомним, народные депутаты не смогли включить в повестку дня сессии проект закона Президента Владимира Зеленского относительно импичмента. Соответствующее решение поддержал лишь 101 народный депутат.