Рада ухвалила закон про ТСК з нормами про імпічмент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії, що, у тому числі, унормовує питання імпічменту, у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Залишені на сьогодні 70 правок до законопроекту народні депутати пройшли без обговорення, тож уже до 10:30 парламентарі вийшли на голосування.

Усього до законопроекту №1098 було подано 1600 правок, яких після зведення у регламентному комітеті ВР залишилось близько 700.

На думку авторів, ухвалення цього законопроекту направлено на законодавче врегулювання повноважень Верховної Ради України щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів Верховної Ради України – тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Нагадаємо, народні депутати протягом учорашнього засідання дійшли до 669-ї правки до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, залишивши на сьогодні близько 70.

Українські Національні Новини

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