Парубий - ПАСЕ: в мире должна быть солидарность относительно непризнания выборов РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что должна быть солидарность во всем мире о непризнании выборов президента России в Крыму. Об этом он сказал во время встречи с докладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ Эриком-Нильсоном Кроссом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР.
"Все граждане России могут свободно и добровольно использовать свое право. Но мы удивлены тем, что выборы были проведены на территории Украины, которая сегодня оккупирована российскими войсками, где проживают и украинцы, и крымские татары. Мы считаем, что должна быть солидарность всего мира, чтобы признать незаконными выборы Российской Федерации в украинском Крыму", - подчеркнул Парубий.
В то же время председатель Верховной Рады выразил благодарность Парламентской Ассамблеи Совета Европы за солидарность с Украиной и принципиальную и последовательную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, защиты прав человека во временно оккупированном Крыму и на Востоке Украины.
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"Мы благодарны за солидарную позицию в вопросе сохранения санкций в отношении Российской Федерации. Угроза со стороны путинской России существует не только для Украины, а для всего цивилизованного мира, ведь нарушена вся система мировой безопасности. И сегодня украинские ребята на передовой защищают не только Украину, но и весь мир", - добавил он.
Ранее Европейский союз не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму.