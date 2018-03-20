Парубій - ПАРЄ: у світі має бути солідарність щодо невизнання виборів РФ у Криму

КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що має бути солідарність у всьому світі щодо невизнання виборів президента Росії у Криму. Про це він сьогодні сказав під час зустрічі з доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ Еріком-Нільсоном Кроссом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВРУ.