Парубій - ПАРЄ: у світі має бути солідарність щодо невизнання виборів РФ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що має бути солідарність у всьому світі щодо невизнання виборів президента Росії у Криму. Про це він сьогодні сказав під час зустрічі з доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ Еріком-Нільсоном Кроссом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВРУ.
“Всі громадяни Росії можуть вільно і добровільно використовувати своє право. Але ми здивовані тим, що вибори були проведені на території України, яка сьогодні окупована російськими військами, де проживають і українці, і кримські татари. Ми вважаємо, що має бути солідарність всього світу, щоб визнати незаконними вибори Російської Федерації в українському Криму”, — підкреслив Парубій.
У той же час голова Верховної Ради висловив вдячність Парламентській Асамблеї Ради Європи за солідарність з Україною та принципову і послідовну позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму та на Сході України.
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“Ми вдячні за солідарну позицію у питанні збереження санкцій щодо Російської Федерації. Загроза з боку путінської Росії існує не лише для України, а для усього цивілізованого світу, адже порушена уся система світової безпеки. І сьогодні українські хлопці на передовій захищають не тільки Україну, а й весь світ”, — додав він.
Раніше Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму.