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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4242 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11754 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58366 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108939 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 116428 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Парубий объявил перерыв в заседании Рады для консультации с председателями фракций

Парубий объявил перерыв в заседании Рады для консультации с председателями фракций

Киев  •  УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 15 минут для проведения консультаций с председателями фракций относительно повестки дня VIII сессии, передает корреспондент УНН.

Так, перед этим решением спикер несколько раз ставил на голосование проект постановления о повестке дня с учетом высказанных при обсуждении с народными депутатами предложений, однако сессионный зал не поддерживала проект постановления.

"Я пользуюсь своим правом и объявляю перерыв на 15 минут. Руководителей фракций приглашаю в мой кабинет для проведения политических консультаций", - сказал Парубий.

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