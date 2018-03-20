Парубий объявил перерыв в заседании Рады для консультации с председателями фракций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 15 минут для проведения консультаций с председателями фракций относительно повестки дня VIII сессии, передает корреспондент УНН.
Так, перед этим решением спикер несколько раз ставил на голосование проект постановления о повестке дня с учетом высказанных при обсуждении с народными депутатами предложений, однако сессионный зал не поддерживала проект постановления.
"Я пользуюсь своим правом и объявляю перерыв на 15 минут. Руководителей фракций приглашаю в мой кабинет для проведения политических консультаций", - сказал Парубий.
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