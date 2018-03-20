Парубій оголосив перерву у засіданні Ради для консультації з головами фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова ВР Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні на 15 хвилин для проведення консультацій з головами фракцій стосовно порядку денного VIII сесії, передає кореспондент УНН.
Так, перед цим рішенням спікер кілька разів ставив на голосування проект постанови про порядок денний з урахуванням висловлених під час обговорення з народними депутатами пропозицій, однак сесійна зала не підтримувала проект постанови.
"Я користуюся своїм правом і оголошую перерву на 15 хвилин. Керівників фракцій запрошую до мого кабінету для проведення політичних консультацій," - сказав Парубій.
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