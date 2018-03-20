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Парубій оголосив перерву у засіданні Ради для консультації з головами фракцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова ВР Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні на 15 хвилин для проведення консультацій з головами фракцій стосовно порядку денного VIII сесії, передає кореспондент УНН.

Так, перед цим рішенням спікер кілька разів ставив на голосування проект постанови про порядок денний з урахуванням висловлених під час обговорення з народними депутатами пропозицій, однак сесійна зала не підтримувала проект постанови.

"Я користуюся своїм правом і оголошую перерву на 15 хвилин. Керівників фракцій запрошую до мого кабінету для проведення політичних консультацій," - сказав Парубій.

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