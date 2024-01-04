Партизаны следят за специальным полком полиции в москве

Партизаны следят за 1-ым специальным полком полиции гу мвд россии в москве.

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Наш агент присматривает за 1-ым специальным полком полиции гу мвдрф по москве. Известно, что помимо выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка привлекается для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях - говориться в сообщении.

Отмечается, что координаты: 55.79758888015881, 37.52632872743518

Дополнение

Партизанское движение украинцев и крымских татар Атеш смогло добраться до Мичуринского завода авиационной и ракетной техники в Тамбовской области россии.

В своем Telegram-канале они опубликовали снимки с территории завода, отметив, что один из местных работников сотрудничает с партизанами.