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Партизаны следят за специальным полком полиции в москве

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 13:47  •  18355 просмотра

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Украинские и крымскотатарские боевики следят за российским полком полиции в Москве; Атеш утверждает, что они контролируют граждан на оккупированных территориях.

Партизаны следят за 1-ым специальным полком полиции гу мвд россии в москве.

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН

Наш агент присматривает за 1-ым специальным полком полиции гу мвдрф по москве. Известно, что помимо выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка привлекается для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях

 - говориться в сообщении. 

Отмечается, что координаты: 55.79758888015881, 37.52632872743518

Дополнение

Партизанское движение украинцев и крымских татар Атеш смогло добраться до Мичуринского завода авиационной и ракетной техники в Тамбовской области россии.

В своем Telegram-канале они опубликовали снимки с территории завода, отметив, что один из местных работников сотрудничает с партизанами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Партизани стежать за спеціальним полком поліції в москві
Partisans monitor a special police regiment in moscow
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