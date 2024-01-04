Партизани стежать за спеціальним полком поліції в москві
Київ • УНН
Українські та кримськотатарські бойовики стежать за російським полком поліції в москві; Атеш стверджує, що вони контролюють громадян на окупованих територіях.
Партизани стежать за 1-м спеціальним полком поліції гу мзс росії в москві.
Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
Наш агент наглядає за 1-м спеціальним полком поліції гу мвдрф по москві. Відомо, що крім виконання службових завдань у самій області, особовий склад полку залучають для систематичного контролю громадян на тимчасово окупованих територіях
Зазначається, що координати: 55.79758888015881, 37.52632872743518
Доповнення
Партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися до Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в тамбовській області росії.
У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один із місцевих працівників співпрацює з партизанами.