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Партизани стежать за спеціальним полком поліції в москві

Партизани стежать за спеціальним полком поліції в москві

Київ • УНН

 • 23188 перегляди

Українські та кримськотатарські бойовики стежать за російським полком поліції в москві; Атеш стверджує, що вони контролюють громадян на окупованих територіях.

Партизани стежать за 1-м спеціальним полком поліції гу мзс росії в москві.

Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ", передає УНН

Наш агент наглядає за 1-м спеціальним полком поліції гу мвдрф по москві. Відомо, що крім виконання службових завдань у самій області, особовий склад полку залучають для систематичного контролю громадян на тимчасово окупованих територіях

 - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що координати: 55.79758888015881, 37.52632872743518

Доповнення

Партизанський рух українців і кримських татар Атеш зміг дістатися до Мічурінського заводу авіаційної та ракетної техніки в тамбовській області росії.

У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один із місцевих працівників співпрацює з партизанами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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