Партизаны обнаружили систему ПВО С-300В возле Чонгарского моста на въезде в оккупированный Крым
Киев • УНН
Движение АТЕШ выявило позицию ПВО С-300В возле Чонгарского моста на въезде в оккупированный Крым. Информация о системах ПВО и радиолокации передана Силам обороны Украины для планирования ударов.
Партизаны из движения АТЕШ провели разведку и обнаружили точное местоположение комплексов ПВО, прикрывающих Чонгарский мост и временно оккупированный Крым с северной стороны. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение АТЕШ.
Позиция развертывания установки ПЗУ 9А84 из состава ЗРС С-300В была обнаружена в районе Чонгарского моста
Детальная информация и данные о позициях развертывание систем ПВО, зенитных установок и систем радиолокации были зафиксированы и переданы Силам обороны Украины.
В движении отметили, что эти данные позволят эффективнее планировать удары по критически важным объектам оккупационного режима, ослабляя оборону и приближая освобождение Крыма.
Напомним
Известно, что Силы Обороны Украины поражали Чонгарский и Генический автомобильные мосты. Подтвержденная Страткомом Вооруженных сил Украины атака состоялась в августе 2023 года, а ремонт моста занял минимум несколько месяцев.
Крымский мост нуждается в экстренном ремонте - "АТЕШ"8 сентября 2024, 12:45 • 31079 просмотров