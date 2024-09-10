Партизаны обнаружили систему ПВО С-300В возле Чонгарского моста на въезде в оккупированный Крым

Партизаны из движения АТЕШ провели разведку и обнаружили точное местоположение комплексов ПВО, прикрывающих Чонгарский мост и временно оккупированный Крым с северной стороны. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение АТЕШ.

Позиция развертывания установки ПЗУ 9А84 из состава ЗРС С-300В была обнаружена в районе Чонгарского моста - сообщили партизаны.

Детальная информация и данные о позициях развертывание систем ПВО, зенитных установок и систем радиолокации были зафиксированы и переданы Силам обороны Украины.

В движении отметили, что эти данные позволят эффективнее планировать удары по критически важным объектам оккупационного режима, ослабляя оборону и приближая освобождение Крыма.

Напомним

Известно, что Силы Обороны Украины поражали Чонгарский и Генический автомобильные мосты. Подтвержденная Страткомом Вооруженных сил Украины атака состоялась в августе 2023 года, а ремонт моста занял минимум несколько месяцев.

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте - "АТЕШ"