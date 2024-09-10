Партизани виявили систему ППО С-300В біля Чонгарського мосту на в'їзді в окупований Крим
Київ • УНН
Рух АТЕШ виявив позицію ППО С-300В біля Чонгарського мосту на в'їзді в окупований Крим. Інформацію про системи ППО та радіолокації передано Силам оборони України для планування ударів.
Партизани з руху АТЕШ провели розвідку і виявили точне місце розташування комплексів ППО, що прикривають Чонгарський міст і тимчасово окупований Крим з північного боку. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення АТЕШ.
Позицію розгортання установки ПЗУ 9А84 зі складу ЗРС С-300В було виявлено в районі Чонгарського мосту
Детальна інформація та дані про позиції розгортання систем ППО, зенітних установок і систем радіолокації були зафіксовані та передані Силам оборони України.
У русі зазначили, що ці дані дадуть змогу ефективніше планувати удари по критично важливих об'єктах окупаційного режиму, послаблюючи оборону і наближаючи звільнення Криму.
Нагадаємо
Відомо, що Сили Оборони України вражали Чонгарський і Генічеський автомобільні мости. Підтверджена Страткомом Збройних сил України атака відбулася в серпні 2023 року, а ремонт мосту зайняв щонайменше кілька місяців.
Кримський міст потребує екстреного ремонту - "АТЕШ"08.09.2024, 15:45 • 31714 переглядiв