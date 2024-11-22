Партизаны фиксируют, как россия отправляет воевать необученных мобилизованных и выставляет заградотряды
Киев • УНН
Партизаны в Крыму зафиксировали отправку необученных мобилизованных и старой техники в Херсонскую и Запорожскую области. За ними размещают заградотряды для предотвращения отступления.
Партизанское движение во временно оккупированном Крыму зафиксировало отправку старой техники и не обученных мобилизованных в Херсонскую и Запорожскую области. А для предотвращения отступлений позади мобилизованных ставят заградотряды. Об этом УНН пишет со ссылкой на движение Атеш.
российские оккупанты из-за критического дефицита техники и личного состава расконсервируют старую военную технику на полуострове для отправки в Херсонскую и Запорожскую области. В районе Евпатории наши агенты зафиксировали погрузку на эшелон грузовиков с кунгами. Использование подобного "хлама" на фронте подчеркивает огромные проблемы с заменой уничтоженных машин
Также в Атеш добавили, что что вместе с этой техникой на фронт отправляют свежемобилизованных, которые не проходят никакой подготовки. "Такие подразделения формируются лишь для увеличения численности, не имея ни навыков, ни ресурсов для выполнения задач", - добавили в партизанском движении.
Добавим
По данным Атеш, во время штурмов подразделения 394-го мотострелкового полка рф позиций Сил обороны Украины в лесополосах между н.п. Новодаровка и Ровнополь противник задействовал заградотряды — для предотвращения отступлений.
Рф использует жестокую тактику, демонстрирующую их готовность жертвовать своими же солдатами. Эти действия не только нарушают все нормы ведения войны, но и показывают истинное отношение командования к своим военнослужащим
Напомним
Украинское движение "АТЕШ" уничтожило релейный шкаф на железной дороге возле села Урожайное в Запорожской области. Диверсия нарушила поставки военной техники и топлива для российских оккупантов между станциями Большой и Верхний Токмак.
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"22 нояб. 2024, 02:20 • 105607 просмотров