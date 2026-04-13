Партия Петера Мадьяра получает конституционное большинство на выборах в Венгрии – результаты подсчета 99% голосов
Киев • УНН
Партия Тиса получила 69,35% голосов и 138 мандатов в парламенте. Политсила Виктора Орбана Фидес проиграла выборы с результатом 27,64% голосов.
Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 98,94% голосов, которые обнародует Национальная избирательная комиссия Венгрии, сообщает УНН.
Детали
По состоянию на 6:58 понедельника результаты выглядят следующим образом:
- "Тиса" (лидер - Петер Мадьяр) - 69,35%, 138 мандатов;
- "Фидес" (лидер - Виктор Орбан) - 27,64%, 55 мандатов;
- "Наша родина" (лидер - Ласло Тороцкаи) - 3,02%, 6 мандатов.
Справочно
Для формирования конституционного большинства в парламенте Венгрии политическая сила должна иметь 133 мандата.
Проходной барьер на парламентских выборах составляет 5%.
Подсчет голосов должен закончиться не позднее чем через шесть дней после выборов.
Напомним
Лидеры стран-членов Европейского Союза поздравили главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.
