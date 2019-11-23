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Партия Меркель отклонила общее голосование по кандидатуре канцлера

Партия Меркель отклонила общее голосование по кандидатуре канцлера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии отклонил инициативу ввести общее голосование всех членов партии по кандидатуре на пост федерального канцлера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

После долгих дебатов на съезде христианских демократов в субботу, 23 ноября, в Лейпциге подавляющее большинство делегатов высказались против соответствующих предложений.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак рекомендовал отклонить ходатайства об изменении процедуры избрания кандидата на пост федерального канцлера.

Среди тех, кто выступал за общее голосование, была молодежная организация консерваторов Junge Union. Ее лидер Тильман Кубан перед голосованием призвал допустить к процедуре избрания кандидатуры на пост канцлера всех членов партии. Современной партии необходимо подобное участие ее членов в принятии важных решений, подчеркнул он. В подобном ключе высказались ряд других сторонников изменения процедуры.

Как отмечают СМИ, такие требования считаются выступлением против лидера христианских демократов и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в декабре 2018 года была избрана председателем партии и сменила на этом посту Ангелу Меркель. По сложившейся в ХДС традиции, глава партии становится ее кандидатом на пост канцлера на очередных парламентских выборах.

Напомним, Меркель намекнула, чем займется после ухода из политики.

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