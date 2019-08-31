Меркель намекнула, чем займется после ухода из политики
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу намекнула, что может вернутся к научной деятельности после истечения ее нынешнего срока полномочий, который заканчивается в 2021 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Все университеты, которые дали мне почетную докторскую степень, все равно услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером", - сказала Меркель.
"Я вернусь и не останусь на короткое время, как сегодня. Я останусь подольше", - добавила она.
Меркель ушла с поста лидера партии Христианско-демократического союза (ХДС) в прошлом году и заявила, что ее нынешний срок в качестве канцлера будет ее последним.
Напомним, ранее у Меркель случилось несколько приступов тремора.