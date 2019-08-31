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Меркель натякнула, чим займеться після залишення політики

Меркель натякнула, чим займеться після залишення політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу натякнула, що може повернуться до наукової діяльності після завершення її нинішнього терміну повноважень, який закінчується у 2021 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

"Всі університети, які дали мені почесний докторський ступінь, все одно почують про мене, коли я перестану бути канцлером", - сказала Меркель.

"Я повернуся і не залишуся на короткий час, як сьогодні. Я залишуся довше", - додала вона.

Меркель пішла з посади лідера партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в минулому році і заявила, що її нинішній термін як канцлера буде її останнім.

Нагадаємо, раніше у Меркель сталося кілька нападів тремору.

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