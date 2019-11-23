Партія Меркель відхилила загальне голосування за кандидатуру канцлера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Німеччині відхилив ініціативу ввести загальне голосування всіх членів партії щодо кандидатури на посаду федерального канцлера. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Після довгих дебатів на з'їзді християнських демократів в суботу, 23 листопада, у Лейпцигу переважна більшість делегатів висловилися проти відповідних пропозицій.
Генеральний секретар ХДС Пауль Ціміак рекомендував відхилити клопотання про зміну процедури обрання кандидата на посаду федерального канцлера.
Серед тих, хто виступав за загальне голосування, була молодіжна організація консерваторів Junge Union. Її лідер Тільман Кубан перед голосуванням закликав допустити до процедури обрання кандидатури на посаду канцлера всіх членів партії. Сучасній партії необхідна подібна участь її членів в ухваленні важливих рішень, підкреслив він. У подібному ключі висловилася низка інших прихильників зміни процедури.
Як зазначають ЗМІ, такі вимоги вважаються виступом проти лідера християнських демократів і міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в грудні 2018 року була обрана головою партії і змінила на цій посаді Ангелу Меркель. За сформованою в ХДС традицією, голова партії стає її кандидатом на посаду канцлера на чергових парламентських виборах.
Нагадаємо, Меркель натякнула, чим займеться після того, як піде з політики.