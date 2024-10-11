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Партия "Голос" осталась без государственного финансирования: ВС подтвердил правомерность действий НАПК

Партия "Голос" осталась без государственного финансирования: ВС подтвердил правомерность действий НАПК

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 14:59  •  3488 просмотра

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Кассационный админсуд признал правомерным решение НАПК о прекращении госфинансирования партии "Голос". Причина - недостоверные сведения в отчетах на сумму почти 5 млн грн за 2020 год.

Кассационный административный суд вынес постановление, которым подтвердил правомерность решения НАПК о прекращении государственного финансирования политической партии «Голос». Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Сегодня Кассационный административный суд вынес постановление по делу № 855/3/24, которым подтвердил правомерность решения НАПК о прекращении государственного финансирования политической партии «Голос». Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит государственного финансирования 

- говорится в сообщении.

В июне 2024 года НАПК прекратило финансирование политической партии «Голос» из-за недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн грн. В частности, ряд существенных нарушений выявлен в отчетах политической партии «Голос» об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера (далее - отчет) за III - IV кварталы 2020 года. 

В двух квартальных отчетах за 2020 год политическая партия «Голос» внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.  

Сообщается, что в соответствии с Законом «О политических партиях», повторное совершение нарушения, заключающегося в представлении в НАПК отчета, содержащего недостоверные сведения о расходах политической  партии на сумму более 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 - 94 460 грн) является основанием для принятия решения о прекращении государственного финансирования партии (приказ № 167/24 от 25 июня 2024 года).

До конца этого года политическая партия должна была бы получить более 57 млн грн (за два квартала). 

Дополнение

В январе 2024 года в НАПК заявляли, что государственное финансирование партии «Голос» было восстановлено НАПК после устранения выявленных нарушений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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