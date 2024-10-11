Партия "Голос" осталась без государственного финансирования: ВС подтвердил правомерность действий НАПК
Киев • УНН
Кассационный админсуд признал правомерным решение НАПК о прекращении госфинансирования партии "Голос". Причина - недостоверные сведения в отчетах на сумму почти 5 млн грн за 2020 год.
Кассационный административный суд вынес постановление, которым подтвердил правомерность решения НАПК о прекращении государственного финансирования политической партии «Голос». Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.
Сегодня Кассационный административный суд вынес постановление по делу № 855/3/24, которым подтвердил правомерность решения НАПК о прекращении государственного финансирования политической партии «Голос». Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит государственного финансирования
В июне 2024 года НАПК прекратило финансирование политической партии «Голос» из-за недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн грн. В частности, ряд существенных нарушений выявлен в отчетах политической партии «Голос» об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера (далее - отчет) за III - IV кварталы 2020 года.
В двух квартальных отчетах за 2020 год политическая партия «Голос» внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.
Сообщается, что в соответствии с Законом «О политических партиях», повторное совершение нарушения, заключающегося в представлении в НАПК отчета, содержащего недостоверные сведения о расходах политической партии на сумму более 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 - 94 460 грн) является основанием для принятия решения о прекращении государственного финансирования партии (приказ № 167/24 от 25 июня 2024 года).
До конца этого года политическая партия должна была бы получить более 57 млн грн (за два квартала).
Дополнение
В январе 2024 года в НАПК заявляли, что государственное финансирование партии «Голос» было восстановлено НАПК после устранения выявленных нарушений.