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Партія "Голос" залишилась без державного фінансування: ВС підтвердив правомірність дій НАЗК

Київ • УНН

 • 14146 перегляди

Касаційний адмінсуд визнав правомірним рішення НАЗК про припинення держфінансування партії "Голос". Причина - недостовірні відомості у звітах на суму майже 5 млн грн за 2020 рік.

Партія "Голос" залишилась без державного фінансування: ВС підтвердив правомірність дій НАЗК

Касаційний адміністративний суд виніс постанову, якою підтвердив правомірність рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування політичній партії "Голос". Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.

Сьогодні Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування політичній партії "Голос". Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія в цьому скликанні більше не отримає державного фінансування 

- йдеться в повідомленні.

У червні 2024 року НАЗК припинило фінансування політичній партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. Зокрема, низку суттєвих порушень виявлено у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року. 

У двох квартальних звітах за 2020 рік політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.  

Повідомляється, що відповідно до Закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної  партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії (наказ № 167/24 від 25 червня 2024 року).

До кінця цього року політична партія мала б отримати понад 57 млн грн (за два квартали). 

Доповнення

У січні 2024 року в НАЗК заявляли, що державне фінансування партії "Голос" було відновлено НАЗК після усунення виявлення порушень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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