Партія "Голос" залишилась без державного фінансування: ВС підтвердив правомірність дій НАЗК
Київ • УНН
Касаційний адмінсуд визнав правомірним рішення НАЗК про припинення держфінансування партії "Голос". Причина - недостовірні відомості у звітах на суму майже 5 млн грн за 2020 рік.
Касаційний адміністративний суд виніс постанову, якою підтвердив правомірність рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування політичній партії "Голос". Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.
Сьогодні Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування політичній партії "Голос". Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія в цьому скликанні більше не отримає державного фінансування
У червні 2024 року НАЗК припинило фінансування політичній партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. Зокрема, низку суттєвих порушень виявлено у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року.
У двох квартальних звітах за 2020 рік політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.
Повідомляється, що відповідно до Закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії (наказ № 167/24 від 25 червня 2024 року).
До кінця цього року політична партія мала б отримати понад 57 млн грн (за два квартали).
Доповнення
У січні 2024 року в НАЗК заявляли, що державне фінансування партії "Голос" було відновлено НАЗК після усунення виявлення порушень.