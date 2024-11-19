Парламент взялся за Бюджет-2025: что предусматривает проект

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В Верховной Раде начали рассмотрение проекта Бюджета на 2025 год. По словам Министра финансов, налоговый законопроект 11416-д должен принести дополнительные 141 млрд гривен.

В Верховной Раде начали рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год во втором чтении, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Начали рассмотрение бюджета 2025. Выступление министра финансов, говорит что в бюджете заложено +141 млрд грн от налогового законопроекта 11416-д", - написал Железняк.

Ранее

Бюджетный комитет ВР 18 ноября принял проект госбюджета ко второму чтению с важными изменениями. Среди главных - 2 млрд долларов от Британии на оружие и сохранение 64% НДФЛ для громад.

Дополнение

Как сообщали в Минфине, 8 ноября Кабинет министров одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению.

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2025 ко второму чтению: как выросли расходы8 нояб. 2024, 16:40 • 37620 просмотров

Расходы общего фонда государственного бюджета ко второму чтению составляют 3 709,8 млрд грн.

Доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета. Дополнительные 12 млрд грн направлены на повышение выплат учителям, что обеспечит улучшение условий труда педагогов. Для укрепления обороноспособности выделено дополнительно 1 млрд грн на развитие вооружения и военной техники для Министерства обороны и ГУР МО. При этом сокращено финансирование Генеральной прокуратуры на 1,2 млрд грн.

На поддержку оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 500 млн грн для удешевления кредитов предприятиям, что будет способствовать модернизации производства и повышению оборонного потенциала страны. Дополнительные 646 млн грн выделены для Министерства здравоохранения, в частности 500 млн грн на реимбурсацию лекарств для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Министерству культуры и стратегических коммуникаций предоставлены дополнительные 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн направлено на проекты стратегических коммуникаций и продвижение положительного имиджа Украины за рубежом. Отдельно предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.

Расходы Минсоцполитики увеличены более чем на 1,4 млрд грн, в частности:

  • 1 млрд грн - на помощь внутренне перемещенным лицам;
  • 102,2 млн грн-на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;
  • 328,6 млн грн - на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

Для развития аграрного сектора предусмотрены дополнительные 1 млрд грн на поддержку животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.

Мининфраструктуры предусмотрено 1 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития. На восстановительные работы в Харькове выделен 1 млрд грн, что позволит восстановить объекты жилищно-коммунальной сферы, пострадавшие от боевых действий.

Для предоставления компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд грн, а за поврежденное имущество - 1 млрд грн. Это поможет поддержать граждан, пострадавших в результате боевых действий.

В бюджете также учтено решение стратегического инвестиционного совета по направлению 36,4 млрд грн на реализацию приоритетных направлений публичных инвестиций, в частности:

  • 11,8 млрд грн - на образование;
  • 8 млрд грн - на водоснабжение;
  • 6 млрд грн-на социальную защиту;
  • 5,6 млрд грн - на здравоохранение;
  • 4,4 млрд грн - на транспорт;
  • 502 млн грн - на государственное управление;
  • 70 млн грн - на проекты в сфере культуры, в частности на строительство укрытий.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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