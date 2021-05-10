Самороспуск парламента: в Армении повторно не выбрали Пашиняна премьер-министром

Детали

Как уточнил глава нацсобрания Арарат Мирзоян, роспуск законодательного органа открывает путь для назначения новых выборов.

На пути к парламентским выборам

Согласно Конституции Армении парламент распускается, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки главы правительства. Второй этап голосования в парламенте пройдет 10 мая. Если законодательный орган будет распущен, президент Армен Саркисян назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

Пашинян ранее говорил, что выборы в парламент состоятся 20 июня. По его словам, решение было принято после встречи с Саркисяном и руководителем “Процветающей Армени” Гагиком Царукяном. Тогда он назвал голосование “лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации”.

“Образованная Армения” и “Процветающая Армения” заявили, что после отставки Пашиняна выдвигать своих кандидатов на пост премьера. Сам Пашинян ранее говорил, что “Мой шаг” дважды выдвинет его кандидатуру и в обоих случаях не поддержит ее. Накануне он предупредил, что, если оппозиция нарушит договоренность и предложит своего кандидата, фракция большинства сразу же выберет главу правительства.

Контекст

В Армении с ноября 2020 года продолжается политический кризис, поводом для нее послужило перемирие с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Тогда армянская оппозиция обвинила Пашиняна в капитуляции перед Баку. Очередная эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда премьер уволил заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал несерьезными слова премьера о том, что ракеты российских комплексов “Искандер” во время боев с Азербайджаном "не взорвались или взорвались лишь на 10% “и главу Генштаба. Позже Пашинян заявил, что был дезинформирован об использовании “Искандеров”. Пашинян также отправил в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна.