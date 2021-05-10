Саморозпуск парламенту: у Вірменії повторно не обрали Пашиняна прем'єр-міністром

ukru
Ексклюзив
10:51 • 34202 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 57715 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121630 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163511 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240291 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181960 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175589 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188315 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155098 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160253 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103547 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101946 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115709 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 81146 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105226 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240290 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193482 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288887 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284157 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85973 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92048 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87782 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109199 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118544 перегляди
Актуальне
Саморозпуск парламенту: у Вірменії повторно не обрали Пашиняна прем'єр-міністром

Саморозпуск парламенту: у Вірменії повторно не обрали Пашиняна прем'єр-міністром

Київ • УНН

 • 20889 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Однопалатний парламент Вірменії - Національні збори - на засіданні в понеділок, 10 травня, вдруге не обрав нового прем'єр-міністра і тому розпускається відповідно до законодавства. Кандидатуру Нікола Пашиняна підтримав лише один депутат, ще один висловився проти, 76 утрималися, передає УНН із посиланням на Aysor.

Деталі

Як уточнив голова нацзборів Арарат Мірзоян, розпуск законодавчого органу відкриває шлях для призначення нових виборів.

На шляху до парламентських виборів

Згідно Конституції Вірменії парламент розпускається, якщо прем’єр-міністр не обирається двічі поспіль протягом двох тижнів після відставки глави уряду. Другий етап голосування в парламенті пройде 10 травня. Якщо законодавчий орган буде розпущений, президент Армен Саркісян призначить дату голосування на позачергових парламентських виборах.

Пашинян раніше говорив, що вибори в парламент відбудуться 20 червня. За його словами, рішення було прийнято після зустрічі з Саркісяном і керівником “Процвітаючої Армені” Гагиком Царукяном. Тоді він назвав голосування “найкращим виходом із ситуації, що внутрішньополітичної ситуації”.

“Освічена Вірменія” і “Процвітаюча Вірменія” заявили, що після відставки Пашиняна не висуватимуть своїх кандидатів на пост прем’єра. Сам Пашинян раніше говорив, що “Мій крок” двічі висуне його кандидатуру і в обох випадках не підтримає її. Напередодні він попередив, що, якщо опозиція порушить домовленість і запропонує свого кандидата, фракція більшості відразу ж обере главу уряду.

Контекст

У Вірменії з листопада 2020 року триває політична криза, приводом для неї слугувало перемир’я з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Тоді вірменська опозиція звинуватила Пашиняна в капітуляції перед Баку. Чергова ескалація конфлікту сталася в кінці лютого, коли прем’єр звільнив заступника голови Генштабу Тирана Хачатряна, який назвав несерйозними слова прем’єра про те, що ракети російських комплексів “Іскандер” під час боїв з Азербайджаном “не вибухнули або вибухнули лише на 10%”, і главу Генштабу. Пізніше Пашинян заявив, що був дезінформований про використання “Іскандерів”. Пашинян також відправив у відставку главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами