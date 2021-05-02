У парламенті Вірменії пройде голосування за нового прем'єр-міністра

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"Фракція "Мій крок" за регламентом Національних зборів висунула кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра. Цей процес необхідний для розпуску парламенту з метою проведення дострокових парламентських виборів в червні", - говорилося раніше у заяві політичного блоку Пашиняна.

Що передувало

Сам він пішов у відставку 25 квітня, щоб провести в республіці дострокові парламентські вибори. До них Пашинян продовжить виконувати обов'язки глави кабміну. Слідом за прем'єром, відповідно до технічної процедури, пішов у відставку і уряд країни.

Парламентські опозиційні фракції "Освічена Вірменія" і "Процвітаюча Вірменія" вже заявили, що після відставки Пашиняна не висунуть своїх кандидатів на пост прем'єра. Якщо парламентарії 3 травня і протягом наступних семи днів не зможуть обрати нового прем'єра, парламент за законом буде розпущений, а президент буде зобов'язаний призначити дату позачергових парламентських виборів, які цілком ймовірно пройдуть 20 червня.

Основні політичні сили Вірменії вже заявили, що візьмуть участь в дострокових парламентських виборах. На думку експертів, основними конкурентами "Мого кроку" стануть блоки колишніх президентів Роберта Кочаряна і Сержа Саргсяна.