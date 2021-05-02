У парламенті Вірменії пройде голосування за нового прем'єр-міністра

ukru
Ексклюзив
10:51 • 50744 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 89740 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 130080 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 171553 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 253608 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185361 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178385 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188475 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155207 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160297 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 110098 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 124036 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 70595 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101164 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 113864 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 253594 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 201729 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296707 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 291830 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 14470 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94376 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99653 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 94838 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111990 перегляди
Актуальне
У парламенті Вірменії пройде голосування за нового прем'єр-міністра

У парламенті Вірменії пройде голосування за нового прем'єр-міністра

Київ • УНН

 • 20661 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Національні збори (парламент) Вірменії в понеділок на спеціальному засіданні розгляне питання обрання нового прем'єр-міністра. Як раніше заявив в.о. глави вірменської кабміну Нікол Пашинян, депутати, з огляду на політичну домовленість, не стануть обирати нового голову уряду для проведення в країні дострокових парламентських виборів, передає УНН.

Цитата

"Фракція "Мій крок" за регламентом Національних зборів висунула кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра. Цей процес необхідний для розпуску парламенту з метою проведення дострокових парламентських виборів в червні", - говорилося раніше у заяві політичного блоку Пашиняна.

Що передувало

Сам він пішов у відставку 25 квітня, щоб провести в республіці дострокові парламентські вибори. До них Пашинян продовжить виконувати обов'язки глави кабміну. Слідом за прем'єром, відповідно до технічної процедури, пішов у відставку і уряд країни.

Парламентські опозиційні фракції "Освічена Вірменія" і "Процвітаюча Вірменія" вже заявили, що після відставки Пашиняна не висунуть своїх кандидатів на пост прем'єра. Якщо парламентарії 3 травня і протягом наступних семи днів не зможуть обрати нового прем'єра, парламент за законом буде розпущений, а президент буде зобов'язаний призначити дату позачергових парламентських виборів, які цілком ймовірно пройдуть 20 червня.

Основні політичні сили Вірменії вже заявили, що візьмуть участь в дострокових парламентських виборах. На думку експертів, основними конкурентами "Мого кроку" стануть блоки колишніх президентів Роберта Кочаряна і Сержа Саргсяна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами