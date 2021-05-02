В парламенте Армении пройдет голосование по новому премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра. Как ранее заявил и.о. главы армянской кабмина Никол Пашинян, депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут выбирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов, передает УНН.
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“Фракция „Мой шаг“ по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне”, — говорилось ранее в заявлении политического блока Пашиняна.
Что предшествовало
Сам он ушел в отставку 25 апреля, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До них Пашинян продолжит выполнять обязанности главы кабмина. Вслед за премьером, в соответствии с технической процедурой, ушло в отставку и правительство страны.
Парламентские оппозиционные фракции “Образованная Армения” и “Процветающая Армения” уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. Если парламентарии 3 мая и в течение следующих семи дней не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен, а президент будет обязан назначить дату внеочередных парламентских выборов, которые вполне вероятно пройдут 20 июня.
Основные политические силы Армении уже заявили, что примут участие в досрочных парламентских выборах. По мнению экспертов, основными конкурентами “Моего шага” станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.