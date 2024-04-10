Парламент Швейцарии утвердил присоединение к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"

Федеральный совет нейтральной Швейцарии на своем заседании 10 апреля одобрил декларацию о присоединении к проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит" (ESSI). Об этом сообщает NZZ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что фокусом сотрудничества является лучшая координация проектов закупок, обучения и материально-технических аспектов в сфере противовоздушной обороны наземного базирования.

ESSI - это немецкая инициатива наземной противовоздушной обороны (Bodluv) в Европе. Инициатива была запущена в августе 2022 года и базируется на необходимости усиления противовоздушной обороны в Европе и лучшего объединения усилий. Сейчас одиннадцать государств подписали декларацию о присоединении к Меморандуму о взаимопонимании.

Даже после подписания декларации о присоединении Швейцария может свободно решать, где и в каком объеме она участвует в ESSI и какие системы BODLUV она закупает.

Присоединение к ESSI не является предварительным решением в пользу определенной системы. Подписание декларации о присоединении к Меморандуму не создает никаких обязательств, пояснили в Федеральном совете.

Напомним

Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.