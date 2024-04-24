Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект "Об обращениях". Об этом написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект Закона Украины "Об обращениях" (рег. №11082 от 13.03.2024). Законопроект направлен на совершенствование законодательства об обращениях и приведение законодательных актов Украины в соответствие с ЗУ "Об административной процедуре". - сообщил Мельничук.

Детали

За принятие этого документа "ЗА" проголосовали 260 народных депутатов.

По данным Мельничука в проекте нового Закона:

определен порядок реализации права каждого обратиться в органы государственной власти, органы власти АРК, органы местного самоуправления, их должностных лиц, других субъектов, определенных законом, с обращениями и получить ответ в установленный законом срок;

даны определения терминам "субъект обращения", "субъект рассмотрения обращения", "уполномоченное лицо субъекта рассмотрения", "обращение", "услуги, в частности по вопросам, представляющим общий экономический интерес";

предусмотрено, что субъект обращения имеет право на получение информации о порядке подачи и рассмотрения обращений, о регистрации обращения и состоянии его рассмотрения, а также на информирование о решении об оставлении обращения без рассмотрения; получение письменного или в случаях, определенных законом, устного ответа о результатах рассмотрения обращения; обжалование непредоставления ответа на обращение или решения об оставлении обращения без рассмотрения;

установлено, что субъект обращения обязан осуществлять предоставленные ему права добросовестно и не злоупотреблять ими;

предусмотрено, что субъекты рассмотрения обращений обязаны: обнародовать на собственном официальном вебсайте информацию об определенной сфере полномочий, порядке подачи и рассмотрения обращений; всесторонне и своевременно рассматривать обращения; письменно или в предусмотренных законом случаях устно сообщать субъекту обращения о результатах рассмотрения его обращения; информировать субъекта обращения в случае принятия решения об оставлении обращения без рассмотрения в определенные законом сроки; информировать субъекта обращения о порядке обжалования непредоставления ответа н

уточнены требования к обращению, в частности, предусмотрено, что субъект обращения или представитель субъекта обращения подписывает письменное обращение в бумажной форме собственноручно, в электронной форме - по его желанию с использованием электронной подписи, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

обновлен подход к проведению личного приема, в частности, предусмотрена возможность проводить прием с помощью видеоконференцсвязи;

усовершенствовано регулирование по рассмотрению петиций, в частности, путем определения особенностей их рассмотрения органом местного самоуправления;

предусмотрено, что субъекты рассмотрения обеспечивают осуществление ежегодного внутреннего мониторинга за соблюдением требований Закона "Об обращениях", который заключается в систематическом, комплексном наблюдении, проведении анализа и оценки работы с обращениями с целью ее совершенствования и прогнозирования развития.

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