ВР приняла за основу законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  32789 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  33647 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  48467 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  85295 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  99480 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136086 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157070 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153927 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153883 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122685 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  172664 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

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22 апреля 2024, 13:19  •  214243 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  477933 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  395720 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  441814 просмотра

ВР приняла за основу законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который отменяет все повышающие и понижающие коэффициенты к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Экономика •   •  5877 просмотра
ВР приняла за основу законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Растаможка автомобилей в "Дія": парламент сделал первый шаг

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который позволит растаможивать автомобили через систему "Дія".

Экономика •   •  5845 просмотра
Растаможка автомобилей в "Дія": парламент сделал первый шаг

В ПЦУ развеяли миф, что женщинам нельзя заходить в церковь в брюках

Православная Церковь Украины не запрещает женщинам и девушкам приходить в храм в брюках. В ПЦУ развеяли миф о запрете ходить в церковь в брюках.

Общество •   •  6426 просмотра
В ПЦУ развеяли миф, что женщинам нельзя заходить в церковь в брюках

В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

Заместителю министра обороны рф тимуру иванову, арестованному в россии за получение взятки в особо крупных размерах, грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости Мира •   •  5857 просмотра
В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, в том числе $61 млрд для Украины, уже сегодня, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину.

Война •   •  7539 просмотра
Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

В Северной Македонии стартовали президентские выборы

В Северной Македонии начались президентские выборы, в которых принимают участие семь кандидатов. Ожидается, что в первом туре ни один из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог, поэтому второй предварительно состоится 8 мая.

Новости Мира •   •  5685 просмотра
В Северной Македонии стартовали президентские выборы

Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

Около 30 домов были повреждены ударной волной в результате ракетного обстрела российскими войсками в Одесской области, одна 43-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу.

Война •   •  12548 просмотра
Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Предприниматели протестовали против налоговой политики Даниила Гетманцева, переодевшись в гусей и выйдя на Mind Entrepreneur Summit 2024, где он должен был выступать. Предприниматели говорят, что политика Гетманцева заставляет их закрывать бизнес или противостоять ему.

Экономика •   •  32789 просмотра
Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который дополняет Налоговый кодекс положениями по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, обязывая контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков.

Экономика •   •  10099 просмотра
Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

Бывшая чиновница Министерства юстиции, которая получила российское гражданство, была уволена с должности в 2021 году после того, как СБУ ее разоблачила, и суд оставил ее увольнение в силе, несмотря на апелляцию.

Криминал и ЧП •   •  8707 просмотра
Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ