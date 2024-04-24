ВР приняла за основу законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №10423, который предусматривает отмену всех повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление народного депутата Ярослав Железняка.

Детали

Как заявил народный депутат, законопроект поддержали 293 народных избранника.

Согласно законопроекту, планируется отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Также предполагается дополнить плательщиков рентной платы субъектами хозяйствования, которым предоставлено право пользоваться радиочастотным ресурсом Украины на основании лицензии на пользование радиочастотным спектром и выписки из реестра присвоений радиочастот общих пользователей.

Контролирующие органы будут предоставлять в течение трех месяцев, а не шести, как сейчас, соответствующим органам информацию о неуплате или уплате не в полном объеме рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает исключить норму, согласно которой Кабинет министров утверждал методику расчета ставок рентной платы за пользование радиочастотным спектром.

Напомним

Согласно последним подсчетам Министерства финансов Украины, в марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. В частности, 1,4 млрд гривен составила рентная плата.