Парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

КИЕВ. 20 января. УНН. Парламент Республики Молдова принял решение о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. Такое постановление было принято после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Newsmaker.