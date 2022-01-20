Парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Парламент Республики Молдова принял решение о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. Такое постановление было принято после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Newsmaker.
Детали
Сообщается, что за решение проголосовали 58 депутатов. Режим ЧП будет действовать в течение 60 дней.
Введение ЧП даст возможность принимать решения, которые “позволят быстро обеспечить газом население”, в том числе, отходя от законодательных норм, сообщала премьер-министр Наталья Гаврилица.
По ее словам, это позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые дадут возможность операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим использования средств телекоммуникации.
Добавим
“Газпром” предупредил Молдову о прекращении поставки газа в Молдову 20 января, если “Молдовагаз” не оплатит текущую поставку. Молдова должна выплатить за первую половину января 63 млн долларов за газ, потребленный в январе. При этом "Молдовагаз" не хватает 25 млн долларов для оплаты газа.
Контекст
23 октября официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пригрозил, что российская энергетическая компания может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.
Тогда же Куприянов отметил, что, по подсчетам "Газпрома", долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 млн. долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн. долларов.
Переговоры о поставках российского газа в Молдавию продолжались около месяца. До заключения нынешнего договора по поставкам, стоимость газа для республики формировалась по смешанному принципу, то есть снижалась при высоких объемах закупки.
Этот контракт истек 30 сентября. Поскольку стороны в течение месяца не могли договориться о новых условиях, действие старого соглашения продлевали дважды.
На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.
22 октября из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдавии объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.
Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставку газа до Молдовы по новому контракту, заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет.