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Шахед-136

Парламент Молдови запровадив режим НС на 60 днів через газову кризу

Парламент Молдови запровадив режим НС на 60 днів через газову кризу

Київ • УНН

 • 14728 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Парламент Республіки Молдова прийняв рішення про введення режиму надзвичайного стану на 60 днів. Таку постанову було прийнято після повідомлення "Газпрому" про припинення поставок газу з 21 січня через несплату за спожите паливо в січні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Newsmaker.

Деталі

Повідомляється, що за рішення проголосували 58 депутатів. Режим НС діятиме протягом 60 днів.

Введення НС дасть можливість приймати рішення, які "дозволять швидко забезпечити газом населення", в тому числі, відходячи від законодавчих норм, повідомляла прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця.

За її словами, це дозволить оптимізувати споживання газу, прийняти рішення, які дадуть можливість операторам ринку швидко закуповувати і постачати газ та інші ресурси, інформувати населення про надзвичайну ситуацію і ввести спеціальний режим використання засобів телекомунікації.

Додамо

"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу в Молдову 20 січня, якщо "Молдовагаз" не сплатить поточну поставку. Молдова повинна виплатити за першу половину січня 63 млн доларів за газ, спожитий у січні. При цьому "Молдовагаз" не вистачає 25 млн доларів для оплати газу.

Контекст

23 жовтня офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов пригрозив, що російська енергетична компанія може повністю відмовитися від поставок газу в Молдову, якщо Кишинів не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту.

Тоді ж Купріянов зазначив, що, за підрахунками "Газпрому", борг Молдови за поставлений газ становить 433 млн. доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості збільшується до 709 млн. доларів.

Переговори про постачання російського газу до Молдови тривали близько місяця. До укладення нинішнього договору з постачання, вартість газу для республіки формувалася за змішаним принципом, тобто знижувалася при високих обсягах закупівлі.

Цей контракт закінчився 30 вересня. Оскільки сторони протягом місяця не могли домовитися про нові умови, дію старої угоди продовжували двічі.

На тлі дефіциту газу в європейських сховищах ціна на газ для Молдови у вересні підскочила до 550 доларів за тисячу кубометрів. Для порівняння: на початку року вона становила 127 доларів за тисячу кубометрів.

22 жовтня через загрозу енергетичної кризи влада Молдови оголосила режим надзвичайного стану на 30 днів.

Російська енергетична компанія "Газпром" у понеділок, 1 листопада, почала поставку газу до Молдови за новим контрактом, укладеним сторонами 29 жовтня строком на п'ять років.

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