Парламент Австрии рассмотрит вотум недоверия правительству после скандала

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Канцлер Австрии Себастьян Курц столкнется в понедельник с голосованием в парламенте страны относительно недоверия его правительству после скандала, который положил конец его коалиции с правой Австрийской партии свободы (FPÖ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Local.

"Парламент проведет специальное заседание в понедельник, 27 мая", - заявил спикер нижней палаты парламента страны Вольфганг Соботка.

Курц находился под давлением после разразившегося коррупционного скандала, который привел к отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и кризису коалиционного правительства страны. Курц призвал к новым выборам.

Напомним, в Австрии начали уходить в отставку все министры от правой Австрийской партии свободы - через несколько дней после того, как в стране разгорелся скандал с участием вице-канцлера и главы этой политсилы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, председатель фракции FPÖ в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

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