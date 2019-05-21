Парламент Австрії розгляне вотум недовіри уряду після скандалу

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц зіткнеться у понеділок з голосуванням в парламенті країни щодо недовіри його уряду після скандалу, який поклав кінець його коаліції з правого Австрійської партії свободи (FPÖ). Про це УНН повідомляє з посиланням на The Local.

"Парламент проведе спеціальне засідання в понеділок, 27 травня", - заявив спікер нижньої палати парламенту країни Вольфганг Соботка.

Курц перебував під тиском після того, як вибухнув корупційний скандал, який призвів до відставки віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе і кризи коаліційного уряду країни. Курц закликав до нових виборів.

Нагадаємо, в Австрії почали йти у відставку всі міністри від правої Австрійської партії свободи - через кілька днів після того, як в країні розгорівся скандал за участю віце-канцлера і глави цієї політсили Хайнца-Крістіана Штрахе.

Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з'явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Гуденус, голова фракції FPÖ в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що йдеться про кошти нелегального походження.

Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.

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