Парламент Австрії розгляне вотум недовіри уряду після скандалу

КИЇВ. 21 травня. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц зіткнеться у понеділок з голосуванням в парламенті країни щодо недовіри його уряду після скандалу, який поклав кінець його коаліції з правого Австрійської партії свободи (FPÖ). Про це УНН повідомляє з посиланням на The Local.