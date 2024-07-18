Любой, кто хочет войти в «серую зону» высокого уровня безопасности на обоих берегах Сены, например, жители или туристы, которые забронировали номера в отелях в этом районе, должны получить пропуск в виде QR-кода.

Такие изменения в Городе света происходят накануне Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, когда ожидается около 10 миллионов зрителей.

Временные спортивные стадионы появились в таких популярных местах, как Эйфелева башня, Дом Инвалидов или площадь Согласия, а также появились новые олимпийские VIP-полосы движения.

«Это правда, что наша концепция иметь большое количество временных площадок в центре города, очевидно, с этим существуют ограничения, но я чувствую, что люди видят, что мы делаем», - сказал генеральный директор Парижа-2024 Этьен Тобуа AFP в прошлом месяце.

Многие центральные станции метро также будут закрыты в четверг до следующего дня после церемонии открытия, на которой 6000-7000 спортсменов проплывут по Сене примерно на сотне барж и речных лодок.

Впервые летние Олимпийские игры откроются за пределами главного легкоатлетического стадиона, и до 500 000 человек смогут лично наблюдать за ними с трибун, на берегу реки и из квартир с видом.

Масштабная операция по обеспечению безопасности вызывает у старших офицеров полиции холодный пот с тех пор, как о ней было объявлено в 2021 году, из-за сложности обеспечения безопасности такого большого количества зрителей в таком большом и густонаселенном городском районе, указывает издание.

На параде 26 июля будут дежурить около 45 000 офицеров, которым будут помогать тысячи солдат и агентов служб частной охраны.

В среду полиция на востоке Франции объявила, что арестовала подозреваемого крайне правого экстремиста, который угрожал Играм в группе в приложении Telegram.

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Установка десятков тысяч металлических барьеров безопасности на всем маршруте церемонии открытия в Париже возмутила некоторых жителей, которые чувствуют себя запертыми.

В четверг первые спортсмены должны прибыть и поселиться в недавно построенной Олимпийской деревне в северном пригороде столицы.

Комплекс, включающий около 40 различных малоэтажных жилых домов, был построен как демонстрация инновационных технологий строительства с использованием низкоуглеродистого бетона, рециркуляции воды и вторичных строительных материалов.

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Предполагалось, что в нем не будет кондиционеров, хотя олимпийские делегации заказали около 2500 портативных устройств для охлаждения для своих спортсменов, опасаясь влияния высоких температур на их выступления.

При полной мощности поселок примет 14,5 тысячи человек, в том числе 9 тысяч спортсменов.

За Олимпийскими играми пройдут Паралимпийские игры, которые состоятся с 28 августа по 8 сентября.