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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпиада в Париже: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на факелоносцев

Олимпиада в Париже: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на факелоносцев

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 14:11  •  5280 просмотра

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Во Франции задержали мужчину, который якобы планировал нападение на олимпийских факелоносцев. В его доме правоохранители также нашли неонацистскую литературу и предметы.

Во Франции накануне Олимпиады, задержали мужчину, который, вероятно, планировал нападение на факелоносцев во время Олимпийских игр. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет BFMTV, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что мужчину задержали в среду, 17 июля, в собственном доме в Кольмаре, что в департаменте Верхний Рейн. Его взяли под стражу по распоряжению антитеррористического управления полиции.

По данным телеканала, задержанный угрожал напасть на факелоносцев, и высказывал угрозы в адрес народных избранников в телеграмм-канале под названием "Французская арийская дивизия".

Он также имел характерный никнейм - Panzer - который перекликается с названием танков, которые использовала немецкая армия во время Второй мировой войны.

В его доме нашли неонацистскую литературу и предметы.

Напомним

Во Франции правоохранители задержали 18-летнего парня, который, вероятно готовил теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже7 марта 2024, 09:49 • 23657 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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