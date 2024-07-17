Олимпиада в Париже: во Франции задержали подозреваемого в подготовке нападения на факелоносцев

Во Франции накануне Олимпиады, задержали мужчину, который, вероятно, планировал нападение на факелоносцев во время Олимпийских игр. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет BFMTV, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мужчину задержали в среду, 17 июля, в собственном доме в Кольмаре, что в департаменте Верхний Рейн. Его взяли под стражу по распоряжению антитеррористического управления полиции.

По данным телеканала, задержанный угрожал напасть на факелоносцев, и высказывал угрозы в адрес народных избранников в телеграмм-канале под названием "Французская арийская дивизия".

Он также имел характерный никнейм - Panzer - который перекликается с названием танков, которые использовала немецкая армия во время Второй мировой войны.

В его доме нашли неонацистскую литературу и предметы.

Напомним

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