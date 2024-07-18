Первые спортсмены из сборной Украины, как ожидается, начнут 19 июля прибывать в Париж для участия в Олимпийских играх - 2024. Их соседями в Олимпийской деревне будут сборные команды Канады, Германии и Ирландии. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) 17 июля, пишет УНН.

Ожидается, что первые команды украинских спортсменов начнут прибывать в деревню в пятницу, 19 июля - отметили в НОК.

Детали

Украинская делегация 17 июля осуществила прием комнат в Олимпийской деревне Парижа, в которых будет проживать национальная сборная команда Украины.

"Удобные и современные двухместные комнаты-блоки кроме жилой площади имеют зоны для отдыха и общения. Мебель в комнатах создана из высокоэкологичных материалов", - рассказали в НОК.

Сама новопостроенная Олимпийская деревня находится в районе Сен-Дени на севере Парижа, недалеко от известного стадиона Stad-de-France. Во время Олимпийских игр на нем будут проходить соревнования по легкой атлетике, регби, финал футбольного турнира и церемония закрытия.

"Корпус, где будет проживать украинская сборная, находится рядом со всеми главными инфраструктурными объектами поселка, в частности оргкомитетом, транспортным моллом, откуда команда будет отправляться на тренировки и соревнования, столовой, фитнес-центром. Рядом с украинцами будут жить сборные команды Канады, Германии и Ирландии", - сообщили в НОК.

Украинская делегация также провела встречу с волонтерами, которые будут помогать для комфортного пребывания нашей команды во время Игр. "Интересно, что среди волонтеров есть много украинцев, которые приехали из разных уголков мира для поддержки национальной сборной команды Украины", - указали в НОК.

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