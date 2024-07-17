Киев • УНН
К летней Олимпиаде в Париже Украина выпустит почтовый выпуск, состоящий из 6 марок, под названием «Олимпийская сборная Украины 2024». Он поступит в продажу 19 июля.
В Украине к летним Олимпийским играм в Париже выпустят почтовый выпуск, который будет состоять из 6 марок. Он будет называться "Олимпийская команда Украины 2024" и появится в продаже 19 июля. Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.
"Совсем скоро будем болеть за Украину еще и на XXXIII летней Олимпиаде в Париже! Будем представлены в более чем 20 видах спорта. Поэтому, уже по традиции, поддерживаем наших спортсменов почтовым выпуском, посвященным этому событию - "Олимпийская команда Украины 2024", - написал Смелянский.
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Он также поблагодарил филателистическую команду, которая работала над этим выпуском, художников Александра и Сергея Харуков, за стильную и современную марку, а украинским спортсменам пожелал как можно больше золота.
Добавим
Предзаказ марки уже идет: bit.ly/uateam1, а вот официально ее запустят продажи в пятницу, 19 июля.