В Украине к летним Олимпийским играм в Париже выпустят почтовый выпуск, который будет состоять из 6 марок. Он будет называться "Олимпийская команда Украины 2024" и появится в продаже 19 июля. Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

"Совсем скоро будем болеть за Украину еще и на XXXIII летней Олимпиаде в Париже! Будем представлены в более чем 20 видах спорта. Поэтому, уже по традиции, поддерживаем наших спортсменов почтовым выпуском, посвященным этому событию - "Олимпийская команда Украины 2024", - написал Смелянский.

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Он также поблагодарил филателистическую команду, которая работала над этим выпуском, художников Александра и Сергея Харуков, за стильную и современную марку, а украинским спортсменам пожелал как можно больше золота.

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Предзаказ марки уже идет: bit.ly/uateam1, а вот официально ее запустят продажи в пятницу, 19 июля.