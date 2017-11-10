Паралимпийцы из Украины завоевали еще две медали на ЧМ в Риме

Наталья Морквич стала чемпионкой мира в сабле (категория А), а ее подруга и коллега "по оружию" Бреус Евгения (категория А) - серебряным призером.

Примечательно, что обоим пришлось фехтовать друг против друга в финале, который оказался чисто украинским.

Отметим, что в активе украинский состоянию на данный момент 4 высокие награды, среди которых - 1 "золота", 2 "серебряные" и 1 бронзовая медали.

Добавим, что чемпионат мира продлится до 12 ноября.

Напомним, что на этапе Кубка мира по паралимпийского фехтования в Варшаве доработок Украинский составил 6 м наградам .