Паралімпійці з України здобули ще дві медалі на ЧС у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На чемпіонаті світу з фехтування на візках, що проходить в Римі, скарбничка "жовто-блакитних" поповнилася ще двома медалями. Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України, передає УНН.
Наталя Морквич стала чемпіонкою світу в шаблі (категорія А), а її подруга та колега "по зброї" Бреус Євгенія (категорія А) - срібною призеркою.
Примітно, що обом прийшлось фехтувати одна проти одної у фіналі, який виявився чисто українським.
Зазначимо, що у доробку українців станом на даний момент 4 високі нагороди, серед яких - 1 "золота", 2 "срібні" та 1 бронзова медалі.
Додамо, що чемпіонат світу триватиме до 12 листопада.
Нагадаємо, що на етапі Кубку світу з паралімпійського фехтування у Варшаві доробок українців склав 6-м нагородам.