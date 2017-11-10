Паралімпійці з України здобули ще дві медалі на ЧС у Римі

Наталя Морквич стала чемпіонкою світу в шаблі (категорія А), а її подруга та колега "по зброї" Бреус Євгенія (категорія А) - срібною призеркою.

Примітно, що обом прийшлось фехтувати одна проти одної у фіналі, який виявився чисто українським.

Зазначимо, що у доробку українців станом на даний момент 4 високі нагороди, серед яких - 1 "золота", 2 "срібні" та 1 бронзова медалі.

Додамо, що чемпіонат світу триватиме до 12 листопада.

Нагадаємо, що на етапі Кубку світу з паралімпійського фехтування у Варшаві доробок українців склав 6-м нагородам.