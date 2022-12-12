Прихожанам упц мп придется "перекрещиваться": российская пропаганда распространила новый фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В социальных сетях начала распространяться информация, что прихожанам украинской православной церкви московского патриархата якобы придется "перекрещиваться" в Православной церкви Украины. Это – фейк, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
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"Подобная практика перекрещивания в ПЦУ не одобряется и не осуществляется. Поскольку это грубая богословская ошибка, нарушение канонов и тяжкий грех", - подчеркнули в пресс-службе ПЦУ.
Детали
Сообщается, что так называемые Z-каналы распространяют в Telegram "объявление", якобы принадлежащее Православной церкви Украины. В нем говорится, что прихожане, крещенные священником упц мп, должны "повторно пройти крещение у священника ПЦУ".
В то же время в Центре сообщают, что в самой упц мп перекрещивали верующих православных церквей Украины, ведь их считали "раскольниками". Священник ПЦУ Андрей Дудченко отметил, что московский патриархат "пренебрег канонами и принес веру в жертву политике".
Напомним
2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по запрету в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.