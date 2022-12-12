Парафіянам упц мп доведеться "перехрещуватися": російська пропаганда розповсюдила новий фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У соціальних мережах почала ширитися інформація, що парафіянам української православної церкви московського патріархату начебто доведеться "перехрещуватися" у Православній церкві України. Це – фейк, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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"Подібна практика перехрещування у ПЦУ не схвалюється і не здійснюється. Оскільки це груба богословська помилка, порушення канонів і важкий гріх", - наголосили у пресслужбі ПЦУ.
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Повідомляється, що так звані Z-канали розповсюджують у Telegram "оголошення", яке нібито належить Православній церкві України. У ньому йдеться про те, що парафіяни, охрещені священником упц мп, повинні "повторно пройти хрещення у священника ПЦУ".
Водночас у Центрі повідомляють, що у самій упц мп перехрещували вірян православних церков України, адже їх вважали "розкольницькими". Священник ПЦУ Андрій Дудченко зазначив, що московський патріархат "знехтував канонами і приніс віру в жертву політиці".
Нагадаємо
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.