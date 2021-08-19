Парад - не политический митинг: эксперты объяснили “провалы” власти при подготовке ко Дню Независимости

В чем тонкость проведения парада?

На общие расходы для подготовки к 30-й годовщине независимости Украины выделили 5,4 миллиарда гривен. Из них сумма расходов непосредственно на торжества составила 100 млн грн. Стоит отметить, что официальные мероприятия в День Независимости Украины в 2020 году обошлись государственному и столичному бюджетам в более чем 1,6 млн гривен.

Колоссальная разница в сумме аргументирована “круглой датой” в жизни страны в этом году. Но, по словам экспертов, в государстве, где уже семь лет идет война, важно рационально распределять бюджет, и сконцентрировать средства на укрепление украинской армии. Но вместо этого украинская власть пытается “завуалировать войну”, считает военный эксперт Олег Жданов.

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“Есть небольшой нюанс: если бы эта техника с Крещатика пошла бы в зону ООС - это было правильно. То есть, мы демонстрируем свои возможности, свою армию, и эта армия идет защищать страну. Но, к сожалению, политика Президента такова, что надо прекратить стрелять. Он полностью завуалирует войну - не показывает ее, не говорит об этом”, - отмечает эксперт.

Политолог Руслан Бортник считает, что военный парад должен пройти “аккуратно” и красиво” для того, чтобы не превратиться в “политический митинг действующего Президента”.

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“Я сторонник парадов, они должны быть, но они должны быть аккуратными и красивыми. Парады не должны превращаться в политический митинг действующего Президента за наши с вами деньги. Мне кажется, что эти вещи надо делать немного поскромнее, а лучше остаток средств направить реально на армию, на ее перевооружение”, - считает Бортник.

Еще одной причиной для более скромного проведения военного парада эксперты называют “провал” государственного оборонного заказа (ГОЗ) последние несколько лет.

“Я за то, чтобы это все было в оборонном заказе, и мы его выполняли. Дело в том, что в войсках этой техники практически нет. Я не говорю про зону ООС. То есть в самих Вооруженных силах ее если есть, то единицы”, - добавляет Жданов.

Отметим, что Министерство обороны Украины по состоянию на 31 мая текущего года заключило только один контракт по ГОЗ на 2021 год и подписало лишь 86 соглашений к государственным контрактам, заключенным еще в предыдущие годы. А в 2020 году финансирование оборонного заказа задержали на 3 месяца, но при этом отчитались о его 100% выполнения.

“Оборонный заказ у нас до сих пор не утвержден на этот год... Мне кажется, что в этом году слишком много денег тратится неразумно”, - считает Бортник.

В то же время, празднование Дня Независимости Украины поднимает патриотизм среди населения, а проведение парада “укрепляет связь между армией и народом”, добавляют эксперты.

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“В целом, парады нужны, чтобы общество видело, куда мы тратим деньги из бюджета. И парады нужны, чтобы была связь между армией и народом... Возможно, стоит парады проводить не на центральных улицах, а где-то за городом, условно, или на том же ВДНХ (Национальный комплекс “Экспоцентр Украины” - ред.) для того, чтобы все желающие могли прийти, посмотреть, поучаствовать, не останавливая при этом движение в городе. И очень важно, чтобы это не превращалось в политический митинг за бюджетные деньги”, - добавляет Бортник.

Одним из упущенных нюансов к подготовке празднования 30-летия Независимости Бортник назвал “неорганизованность местной власти”. Отметим, что в среду состоялась первая репетиция военного парада, движение на центральных улицах Киева было перекрыто, поэтому столица “застряла” в пробках.

“Жители не были предупреждены надлежащим образом о том, что будет репетиция, из-за которой станет весь город. И конечно, вчера было много негативных эмоций, когда люди не успевали на поезда, в больницы. Потому что о таких репетициях надо предупреждать хотя бы за неделю, и неделю об этом говорить, сообщать, чтобы люди в этот день не брали свой транспорт и по-другому планировали свой день. Эта часть была абсолютно провалена. И вместо того, чтобы вызвать чувство гордости и радости вчера, это вызвало недоумение и ненависть”, - резюмировал Бортник.

Добавим

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улицей столицы будет шагать женская “коробка” военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой состоялись в Киевской области. Помимо Киева, военный парад пройдет также в Одессе и на Днепре. В среду, 18 августа, репетиция парада также прошла в Одессе. Участие приняли авиация, боевые корабли и бронетехника.

В большом военном параде, посвященном Дню Независимости Украины, впервые в истории 30-летия Независимости Украины примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.