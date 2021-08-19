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Парад - не політичний мітинг: експерти пояснили "провали" влади при підготовці до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 47051 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. З нагоди 30-річчя незалежності України в Одесі та Києві відбудеться масштабний військовий парад. Попри важливий ювілей держави, кошти, виділені на підготовку святкування Дня Незалежності, було б раціональніше спрямувати на зміцнення української армії, а сам парад зробити "більш акуратним" в силу військових обставин. Про це та інші нюанси при підготовці до святкування Дня Незалежності журналісту УНН розповіли експерти Руслан Бортник і Олег Жданов.

У чому тонкощі проведення параду?

На загальні витрати для підготовки до 30-ї річниці незалежності України виділили 5,4 мільярда гривень. З них сума витрат безпосередньо на урочистості становила 100 млн грн. Варто зазначити, що офіційні заходи в День Незалежності України в 2020 році обійшлися державному та столичному бюджетам у більш ніж 1,6 млн гривень.

Колосальна різниця в сумі аргументована "круглою датою" у житті країни в цьому році. Але, за словами експертів, у державі, де вже сім років йде війна, важливо раціонально розподіляти бюджет, і сконцентрувати кошти на зміцнення української армії. Але замість цього українська влада намагається "завуальовує війну", вважає військовий експерт Олег Жданов.

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"Є невеликий нюанс: якщо б ця техніка з Хрещатика пішла б в зону ООС - це було правильно. Тобто, ми демонструємо свої можливості, свою армію, і ця армія йде захищати країну. Але, на жаль, політика Президента така, що треба припинити стріляти. Він повністю завуальовує війну - не показує її, не говорить про це", - відзначає експерт.

Політолог Руслан Бортник вважає, що військовий парад повинен пройти "акуратно" і "красиво" для того, щоб не перетворитися на "політичний мітинг чинного Президента".

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"Я прихильник парадів, вони повинні бути, але вони повинні бути акуратними і красивими. Паради не повинні перетворюватися на політичний мітинг чинного Президента за наші з вами гроші. Мені здається, що ці речі треба робити трохи скромніше, а краще залишок коштів направити реально на армію, на її переозброєння", - вважає Бортник.

Ще однією причиною для більш скромного проведення військового параду експерти називають "провал" державного оборонного замовлення (ДОЗ) останні кілька років.

"Я за те, щоб це все було в оборонному замовленні, і ми його виконували. Справа в тому, що у військах цієї техніки практично немає. Я не кажу про зону ООС. Тобто в самих Збройних силах її якщо є, то одиниці", - додає Жданов.

Відзначимо, що Міністерство оборони України станом на 31 травня поточного року уклало лише один контракт щодо ДОЗ на 2021 рік і підписало лише 86 угод до державних контрактів, укладених ще в попередні роки. А в 2020 році фінансування оборонного замовлення затримали на 3 місяці, але при цьому відзвітували про його 100% виконання.

"Оборонне замовлення у нас досі не затверджене на цей рік... Мені здається, що в цьому році дуже багато грошей витрачається нерозумно", - вважає Бортник.

Водночас, святкування Дня Незалежності України піднімає патріотизм серед населення, а проведення параду "зміцнює зв'язок між армією і народом", додають експерти.

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"В цілому, паради потрібні, щоб суспільство бачило, куди ми витрачаємо гроші з бюджету. І паради потрібні, щоб був зв'язок між армією і народом... Можливо, варто паради проводити не на центральних вулицях, а десь за містом, умовно, або на тому ж ВДНГ (Національний комплекс "Експоцентр України" - ред.) для того, щоб всі охочі могли прийти, подивитися, взяти участь, не зупиняючи при цьому рух у місті. І дуже важливо, щоб це не перетворювалося в політичний мітинг за бюджетні гроші", - додає Бортник.

Одним з втрачених нюансів до підготовки святкування 30-річчя Незалежності Бортник назвав "неорганізованість місцевої влади". Відзначимо, що в середу відбулася перша репетиція військового параду, рух на центральних вулицях Києва було перекрито, тому столиця "застрягла" в заторах.

"Жителі не були попереджені належним чином про те, що буде репетиція, через яку стане все місто. І звичайно, вчора було багато негативних емоцій, коли люди не встигали на потяги, у лікарні. Тому що про такі репетиції треба попереджати хоча б за тиждень, і тиждень про це говорити, повідомляти, щоб люди в цей день не брали свій транспорт і по-іншому планували свій день. Ця частина була абсолютно провалена. І замість того, щоб викликати почуття гордості і радості вчора, це викликало подив і ненависть", - резюмував Бортник.

Додамо

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом з іншими підрозділами головною вулицею столиці буде крокувати жіноча "коробка" військовослужбовців ЗСУ, репетиції ходи якої відбулися у Київській області. Окрім Києва, військовий парад пройде також в Одесі та на Дніпрі. У середу, 18 серпня, репетиція параду також відбулася в Одесі. Участь взяли авіація, бойові кораблі і бронетехніка.

У великому військовому параді, присвяченому Дню Незалежності України, вперше в історії 30-річчя Незалежності України візьмуть участь представники і техніка всіх сил сектора безпеки і оборони України та країн-партнерів.

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