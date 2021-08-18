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В Одессе прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости

В Одессе прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости

Киев  •  УНН

 • 25689 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в Одессе состоялась репетиция морского военного парада ко Дню независимости Украины при участии авиации, боевых кораблей и бронетехники. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Цитата

“Катера и суда ВМС и ГНСУ отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы запланированных показательных действий. Во время репетиционных действий была задействована авиация, а музыкальное сопровождение торжеств возложено на оркестры частей и подразделений ВМС Украины”, — отметили в министерстве.

Детали

Сами же праздничные мероприятия будут проходить 24 августа как в Одессе, так и в других населенных пунктах Украины. Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в Киеве, столице Украины.

В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевой техники (кораблей, пролет авиации, и другие).

По предварительной информации, в военно-морском параде примут участие ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

Добавим

Сегодня в Киеве проходит первая репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

Во время репетиции над центром столицы пролетела авиация — было слышно гул от полета на сверхвысокой скорости. Были заметны и вертолеты.

В связи с репетицией на некоторых улицах города перекрыли движение транспорта.

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