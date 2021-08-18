В Одесі пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні в Одесі відбулася репетиція морського військового параду до Дня незалежності України за участю авіації, бойових кораблів та бронетехніки. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
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“Катери й судна ВМС та ДПСУ відпрацювали урочисте проходження та продемонстрували окремі елементи запланованих показових дій. Під час репетиційних дій була задіяна авіація, а музичний супровід урочистостей покладено на оркестри частин і підрозділів ВМС України”, — зазначили в міністерстві.
Деталі
Самі ж святкові заходи відбуватимуться 24 серпня як в Одесі, так і в інших населених пунктах України. Частина техніки й особового складу представлятиме національний військовий флот у Києві, столиці України.
В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, мешканці й гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойової техніки ( кораблів, проліт авіації, та інші).
За попередньою інформацією, у військово-морському параді братимуть участь ВМС держав-членів та партнерів НАТО.
Додамо
Сьогодні в Києві проходить перша репетиція військового параду до Дня Незалежності України.
Під час репетиції над центром столиці пролетіла авіація — було чутно гул від польоту на надвисокій швидкості. Було помітно і вертольоти.
У зв’язку з репетицією на деяких вулицях міста перекрили рух транспорту.