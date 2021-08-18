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Час пик в Киеве: столицу “сковали” пробки

Час пик в Киеве: столицу “сковали” пробки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 17:20 среды, 18 августа центр Киева “сковали” пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались в Печерском, Шевченковском, Подольском, Голосеевском, и Соломенском районах столицы.

Сильное затруднение движения фиксируют на улицах: Сечевых стрельцов, Вячеслава Черновола, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Владимира Винниченко, Олеся Гончара, Гоголевской, Дмитровской, Жилянской.

Также пробки есть на улицах Нижний Вал, Льва Толстого, Антоновича, Джона Маккейна, Большой Васильковской, Предславинской, Евгения Коновальца.

Кроме того, “стоят” проспекты: Победы, Науки, Голосеевский, Валерия Лобановского, и Воздухофлотский. Пробки также есть на бульваре Леси Украинки, и Дружбы народов.

Тем временем, на мостах - Северный и Патона - движение частично затруднено по направлению правого берега. На мостах Южном и Метро можно проехать свободно.

Добавим

Сегодня в Киеве проходит первая масштабная репетиция парада войск ко Дню Независимости. Репетиция проходит в центре столицы на улицах Крещатик и Майдан Независимости, а также артиллерийский салют на Трухановом острове.

На центральных улицах Киева перекрыли движение транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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