Година пік в Києві: столицю "скували" затори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 18:20 середи, 18 серпня центр Києва "скували" пробки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Пробки утворилися в Печерському, Шевченківському, Подільському, Голосіївському, і Солом'янському районах столиці.
Сильне утруднення руху фіксують на вулицях: Січових стрільців, В'ячеслава Чорновола, Глибочицькій, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Володимира Винниченка, Олеся Гончара, Гоголівській, Дмитрівській, Жилянській.
Також пробки є на вулицях Нижній Вал, Льва Толстого, Антоновича, Джона Маккейна, Великій Васильківській, Предславинській, Євгена Коновальця.
Крім того, "стоять" проспекти: Перемоги, Науки, Голосіївський, Валерія Лобановського, і Повітрофлотський. Пробки також є на бульварі Лесі Українки, і Дружби народів.
Тим часом, на мостах - Північний і Патона - рух частково ускладнено у напрямку правого берега. На мостах Південному і Метро можна проїхати вільно.
Додамо
Сьогодні в Києві проходить перша масштабна репетиція параду військ до Дня Незалежності. Репетиція проходить в центрі столиці на вулицях Хрещатик і Майдан Незалежності, а також артилерійський салют на Трухановому острові.
На центральних вулицях Києва перекрили рух транспорту.