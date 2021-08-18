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17 березня, 19:38 • 104555 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 135755 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 163220 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160508 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181802 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150792 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159567 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176233 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Година пік в Києві: столицю "скували" затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 18:20 середи, 18 серпня центр Києва "скували" пробки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Пробки утворилися в Печерському, Шевченківському, Подільському, Голосіївському, і Солом'янському районах столиці.

Сильне утруднення руху фіксують на вулицях: Січових стрільців, В'ячеслава Чорновола, Глибочицькій, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Володимира Винниченка, Олеся Гончара, Гоголівській, Дмитрівській, Жилянській.

Також пробки є на вулицях Нижній Вал, Льва Толстого, Антоновича, Джона Маккейна, Великій Васильківській, Предславинській, Євгена Коновальця.

Крім того, "стоять" проспекти: Перемоги, Науки, Голосіївський, Валерія Лобановського, і Повітрофлотський. Пробки також є на бульварі Лесі Українки, і Дружби народів.

Тим часом, на мостах - Північний і Патона - рух частково ускладнено у напрямку правого берега. На мостах Південному і Метро можна проїхати вільно.

Додамо

Сьогодні в Києві проходить перша масштабна репетиція параду військ до Дня Незалежності. Репетиція проходить в центрі столиці на вулицях Хрещатик і Майдан Незалежності, а також артилерійський салют на Трухановому острові.

На центральних вулицях Києва перекрили рух транспорту.

Українські Національні Новини

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Київ

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