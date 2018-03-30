Папа Римский сделал заявление по поводу существования ада
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует". Об этом сообщает Mirror, передает УНН.
Папа Римский Франциск заявил журналисту итальянской газеты, что "ада не существует, а души грешников просто исчезают".
Ватикан, в свою очередь, отрицает подобные заявления и утверждает, что слова Папы были неправильно истолкованы.
Если бы слова были правдой, это противоречило бы тому, чему верит католическая церковь. Универсальное католическое учение гласит: "Учение католической церкви подтверждает существование ада и его вечности".
Напомним, Папа Римский Франциск лишил сана девяти монахов с Тернопольской области, которые проводили обряд экзорцизма без специального разрешения.