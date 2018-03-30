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Папа Римський зробив заяву щодо існування пекла

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Папа Римський Франциск заявив одному з журналістів, що "пекла не існує". Про це повідомляє Mirror, передає УНН.

Папа Римський Франциск заявив журналісту італійської газети, що "пекла не існує, а душі грішників просто зникають".

Ватикан, в свою чергу, заперечує подібні заяви і стверджує, що слова Папи були неправильно витлумачені.

Якби слова були правдою, це суперечило б тому, у що вірить католицька церква. Універсальне католицьке вчення говорить: "Вчення католицької церкви підтверджує існування пекла і його вічності".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск позбавив сану дев'ять ченців з Тернопільської області, які проводили обряд екзорцизму без спеціального дозволу.

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